L' UE trova un accordo sul mercato del carbonio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) - I negoziatori dell'UE hanno raggiunto unper rivedere ildel, riducendo le emissioni di gas serra e imponendo nuovi costi sui combustibili utilizzati nei trasporti stradali e negli edifici a partire dal 2027. Secondo l'intesa, ildelsarà riformato per ridurre le emissioni del 62% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. Dal 2026 al 2034, verranno eliminati gradualmente i permessi di emissione di CO2 gratuiti che attualmente si concedono alle industrie UE, inserendo allo stesso tempo dazi per ilalle aziende estere per proteggerle dalla concorrenza.

Adnkronos

