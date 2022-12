Le pavimentazioni esterne e i supporti con le pedane

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lein legno possono essere considerate una soluzione molto efficace per i giardini, per i cortili e per le terrazze. È molto importante, tuttavia, scegliere con la massima attenzione il legno, dal momento che il materiale deve assicurare una certa resistenza a seconda del punto in cui è ubicata la struttura. Ci sono legni, infatti, che nel caso in cui siano esposti all’aria di mare si danneggiano, anche se vantano una resistenza ottimale ai funghi e alle muffe. Tutte lein legno, ad ogni modo, sono sottoposte a diversi trattamenti che comprendono la pre-oliatura, l’impregnatura e la colorazione, che viene effettuata a seconda delle preferenze e delle richieste del cliente. Per esempio, nel caso di un pergolato si può optare per l’argento, per il verde, per il tortora, per il ferro o per il bianco. In altre occasioni, si può decidere di ...