Eros Ramazzotti A Domenica In | Pioggia Di Critiche!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’ospitata diIn ha sollevato una marea di critiche. Il cantante non era proprio in formissima, stanco e assonnato per via del suo Tour mondiale. C’è chi ha sostenuto che forse la sua ospitata andava posticipata, per dargli modo quantomeno di riprendersi. Ma le critiche sono arrivate anche per altri motivi. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda!di critiche per l’ospitata diè stato l’ospite più atteso dell’ultima puntata diIn. Peccato che la sua ospitata abbia sollevato una marea di critiche. Insomma, non è andata come ci si aspettava. Il cantante, era reduce da un Tour mondiale e forse anche per tutti questi impegni, è apparso in Tv alquanto stanco e ...