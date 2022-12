ilGiornale.it

Adesso sono cinque le navi delle Ong in mare per recuperare migranti e portarli in Italia. Ieri è partita l'ultima da Marsiglia, Ocean Viking di Sos Mediterranee, che la volta precedente era stata ...la sua parabola Eva Kaili è stata arrestata nei giorni scorsi nell'ambito dei presunti casi di corruzione tra Qatar e parlamentari Ue: la sua immunità parlamentare è decaduta dopo che nella sua ... Ecco la stretta sulle Ong: vietati i salvataggi multipli Il piano del governo: sbarchi immediati e costringere il Paese di bandiera delle navi a farsi carico dei migranti ...Scrivono i giudici della Corte d’Appello che “il reato si è perfezionato”, e che “Mori abbia materialmente contribuito a tale perfezionamento”. Ma le finalità del suo agire sono incompatibili con la c ...