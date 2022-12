Calciomercato.com

"Non credevo che avreiqueste emozioni fortissime oggi, come se fossero rimaste chiuse in ... E poi ci sono anche i sopravvissuti "estremi", come il Vigile del fuoco Davide, 38 anni, ex ..."Non credevo che avreiqueste emozioni fortissime oggi, come se fossero rimaste chiuse in ... E poi ci sono anche i sopravvissuti "estremi", come il Vigile del fuoco Davide, 38 anni, ex ... Capello: 'Ho provato a portare Messi alla Juve! E' andata così' Scopri che cos'è l'alpine blonde e perché potrebbe essere il colore perfetto per il prossimo inverno, tra sciate e montagne innevate ...Edoardo Donnamaria trova un capello nel suo piatto: la reazione fa discutere il web. Ecco quello che è accaduto.