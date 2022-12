Baldini | «Il tempo è più prezioso del denaro»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le parole dial Festival del calcio italiano: «Il Napoli è la squadra che gioca il miglior calcio e Spalletti è un grandissimo allenatore» Mister Silvio, premiato a margine del Festival del calcio italiano, ha parlato ai cronisti presenti. Di seguito le sue parole DIMISSIONI – «Sono convinto che ilsia piùdel, è quello che conta. Sono figlio di uno che da bambino faceva il mendicante e ne sono orgoglioso. Per questo scelgo il, scelgo di investire nele nella felicità, anziché scegliere il». SPESE FOLLI NEL MERCATO – «Dove c’è tantoc’è il Diavolo, quindi le persone rubano. Alle persone non interessa più creare qualcosa per la collettività, ognuno pensa a sé ...

pianetaserieb.it

...grandissimo allenatore" Mister Silvio, premiato a margine del Festival del calcio italiano, ha parlato ai cronisti presenti. Di seguito le sue parole DIMISSIONI - "Sono convinto che il...Succede tutto nel primocon le ospiti che nei primi 26' segnano tre gol: all'8' con, all'11' con Menin e al 26' di nuovo con. Le aquilotte accorciano le distanze al 35' con ... Baldini: "Dimissioni a Palermo e Perugia Il tempo è più prezioso ... La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...