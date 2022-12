A22 rilancia | «I più giovani a favore della Superlega»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lariscontra molto successo tra iunder 25. A dirlo è un sondaggio, condotto in Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia, da One8Y, agenzia di marketing sportiva tedesca, in un sondaggioto da A22 Sport, la società dietro il progetto. Il sondaggio ha coinvolto oltre 10mila persone nei cinque Paesi che L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

l'Adige

l'idea di macroregione del nord. È nato a Bussolengo, Fugatti, ma si è stabilito in ... da sette miliardi per rinnovare la concessione dell'Autostrada del Brennero, per gestire lacome ...Qualora infatti venisse riconosciuta una posizione di monopolio dell'Uefa, ecco che si assisterebbe a un vero e proprio terremoto, con la contestuale apertura di una autostrada per l'che propone ... Macroregione del Nord, Fugatti rilancia il progetto: «L'unica strada ... Il CEO di A22 Sports Management, Bernd Reichart, non molla: 'La Superlega è viva, i club vogliono un cambiamento'. La Corte di Giustizia Europea, attraverso il pronunciamento dell'avvocato Athanasios ...Reichart: "Tutti i club devono sognare il top". Al Khelaifi: "Pronti a dialogare con i prossimi manager bianconeri" ...