A Maccarese due giorni di spettacoli e laboratori teatrali con Ondadurto

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Fiumicino – Le Performing Art e il mondo Drag sbarcano a Fiumicino dove, nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 Dicembre 2022 presso la Casa della Partecipazione, in Via del Buttero 10, ale artiste saranno protagoniste del Circ Fest in Fiumicino. Il Circ Fest è un progetto di Arti Performative diTeatro, realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura – Direzione Generale e Roma Capitale, all’interno di “dal vivo nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale” con il supporto del Comune di Fiumicino. Dalla Performing Art al mondo della scena Drag, sempre con un occhio all’innovazione e alla novità attraverso anche un’opera installativa VR (Virtual Reality). Dueall’insegna della multidisciplinarietà e ibridazione, grazie ad eventi che utilizzano tecniche e ...

Il Faro online

...serve (le restanti 30mila vengono lavorate nell'impianto di compostaggio dell'azienda a). ...ancora non si vede una via d'uscita dopo che il Ministero dell'Ambiente non ha finanziato i......serve (le restanti 30mila vengono lavorate nell'impianto di compostaggio dell'azienda a). ... Il Ministero dell'Ambiente, infatti, non ha finanziato iimpianti (da 200mila tonnellate ... A Maccarese due giorni di spettacoli e laboratori teatrali con ... Si è interrotta dopo sette partite (cinque vittorie e due pareggi) la splendida striscia utile del Quarto Municipio. I ragazzi di mister Daniele Lo Monaco hanno ceduto per 3-2 sul campo della W3 Macca ...In programma concerti, mercatini, spettacoli teatrali, laboratori per bambini, letture e danze che animeranno la città fino all’8 gennaio ...