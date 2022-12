Tsitsipas vince ad Abu Dhabi | ' Vorrei giocare così nei tornei ATP'

Ubitennis

In carriera,e Rublev si sono incontrati undici volte nel circuito ATP, quattordici se si considerano tutti gli incontri. Il greco, in vantaggio 6 - 5 a livello ATP, l'ha battuto nella ...... alla prestazione di colui che è riuscito dove altri otto avevano fallito, a Stefanos. Il diciottenne Alcaraza Rio il secondo titolo della carriera, Nadal è inarrestabile e anche lui ... Mubadala WTC, vince Tsitsipas in finale su Rublev. Due sconfitte in due match per Alcaraz Wait for it @StefTsitsipas #MWTC #ThisIsMWTC pic.twitter.com/VEyyhEhjU0 — Mubadala World Tennis Championship (@MubadalaWTC) December 18, ...Stefanos Tsitsipas cede un set al russo ma si conferma in grande spolvero. Ancora lontano dal suo miglior tennis Carlos Alcaraz ...