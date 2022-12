(Di domenica 18 dicembre 2022) L?impegno per il Sud continua a restare sulla carta. Nel 2020, primo anno di applicazione di ?Quota 34%? per il Mezzogiorno, il vincolo di legge è stato tradito, anzi le cose...

In Lombardia la spesa per la sanità è di circa 2.500 euro pro capite anno, in Campania di 1.600. Dipenderà da questo la migliore qualità della sanità lombarda rispetto a quella campana ... Spesa pubblica al Sud: investimenti giù, flop del 34% "Al grido 'lo chiede l'Europa' abbiamo falciato pensioni, sanità, welfare e diritti perché così avremmo salvato il futuro dei nostri figli e i disastrati conti pubblici..." ...L'impegno per il Sud continua a restare sulla carta. Nel 2020, primo anno di applicazione di "Quota 34%" per il Mezzogiorno, il vincolo di legge è stato tradito, anzi le ...