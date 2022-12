ilGiornale.it

Armand sale centimetro dopo centimetro come faceva il mito del salto con l'asta, lo 'Zar' nativo di Luhansk,, al tempo sovietico e poi ucraino che riuscì a salire fino a 6,15 al coperto. ...Il tutto è coordinato dae dal ministro della gioventù ucraino Guttsait , per permettere agli atleti ucraini di continuare a prendere parte alle competizioni internazionali. Un grande ... Sergei Bubka: saltare più in alto dei propri limiti