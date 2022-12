Nba 2022 2023 | Booker da 58 nel successo dei Suns sui Pelicans | i Grizzlies inciampano contro Okc

(Di domenica 18 dicembre 2022) Sette partite nella notte italiana tra sabato 19 e domenica 20 dicembre di NBA, che si avvicina a grandi passi all’imperdibile appuntamento del Christmas Day tra sette giorni. Gerarchie che continuano ad essere poco definite in testa alla Western Conference, dove i Memphische da poco avevano preso il comando si fanno sorprendere 115-109 dagli Oklahoma City Thunder pur senza Shai Gilgeous-Alexander. La franchigia del Tennessee resta prima, ma ora c’è un terzetto composto da, Nuggets enello distanza di una partita e mezza. RISULTATI E CLASSIFICHE Phoenix che finalmente si prende una rivincita dopo le due sconfitte della scorsa settimana a New Orleans. Devinha la mano calda e ne mette 58 davanti al pubblico di casa per sconfiggere Zion ...

