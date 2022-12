LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | argento Martinenghi e bronzo Cerasuolo nei 50 rana! Terzo Mora nei 200 dorso!

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN10.29: Oro per lo statunitense Murphy con 1’47?41,per lo statunitense Casas con 1’48?01,percon il nuovo record italiano di 1’48?45 10.28: Una meraviglia la rimonta di Lorenzosul campione europeo Ndoye-Brouard. era staccatissimo ai 150 e poi ha piazzato due subacquee incredibili per la rimonta dioro per lo statunitense Murphy che si conferma re del dorso,per lo statunitense Casas 10.28:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! RECORD ITALIANO! CHE IMPRESAAAAAAAAAAAAAAAA 10.26: ...

