Inter | Dzeko | «Napoli? Possiamo solo accelerare Io con Lukaku posso giocare | vi spiego perché»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Edin, attaccante dell’, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport della stagione e dello Scudetto Edin, attaccante dell’, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport della stagione e dello Scudetto. Le sue dichiarazioni:– «I grandi giocatorino sempreinsieme. Non vedo il minimo problema a stare in attacco con Romelu, ma anche con tutti gli altri compagni. In partita trovi sempre il modo di incastrarti, non ci sono limiti in partenza. Poi in carriera ho spesso giocato con centravanti delle mie stesse “dimensioni”: al Wolfsburg ho fatto benissimo con Grafite, al City c’erano Negredo e Balotelli. E alla Roma giocavo con Schick. Quindi…».- «Bisogna dare merito a loro se hanno accumulato questo distacco. ...

Edin ha nel Dna la calma dei forti: anche se qui davanti c'è un pullman che lo aspetta lui non ... il bosniaco ripete un verbo che pare un monito per l'Inter: "Accelerare, ora dobbiamo solo ...Se l'Inter ha ripreso a correre in campionato dopo aver attraversato momenti bui è molto merito suo: Edin ha preso per mano la squadra, trascinandola a suon di gol e a dispetto dell'età è ancora tra ... Dzeko: "Inter, ora dobbiamo accelerare. Io e Lukaku I grandi giocano insieme. Sul rinnovo…"