Il Comune di Nusco intitola la strada del municipio a Ciriaco De Mita

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Via LuigiDe, Statista. Si terrà lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 17 a(Avellino) la cerimonia dizione dellaprincipale delirpino, all’ ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, scomparso lo scorso 26 maggio,De. Alla cerimonia parteciperanno la figlia Antonia Dee la famiglia, autorità civili e religiose, amici e avversari politici. Interverranno, tra gli altri, l’ex governatore Antonio Bassolino, l’On. Gianfranco Rotondi, responsabile politico di centro-destra, l’ex capogruppo di Rifondazione Comunista Vito Nocera, il vescovo Pasquale Casci e il sindaco F.F. di, Walter ...

La Repubblica

Ospiti d'onore saranno gli studenti del Liceo Classico Statale Rinaldo D'Aquino di, tanto voluto e desiderato dall'esponente DC nel suodi nascita. Presidente del Consiglio dei Ministri ...... 108 positivi su 640 test: 13 positivi in 24 ore in città Ecco i datiperAltavilla I. 1 Monteforte Irpino 1 Montefusco 1 Montella 1 Montemiletto 1 Montoro 10 Moschiano 11 Prata P. A Nusco una strada per Ciriaco De Mita Alla cerimonia parteciperanno la figlia Antonia De Mita e la famiglia, autorità civili e religiose, amici e avversari politici ...Si terrà lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 17 a Nusco (Avellino) la cerimonia di intitolazione della strada principale del comune irpino, all' ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, scompar ...