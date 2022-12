Greggio e Iacchetti | arriva la confessione dopo anni | “Vissuto giorni orribili” | Il retroscena sul duo

Libero Magazine

Da questa settimana è cambiata nuovamente la conduzione di Striscia la notizia che ha visto tornare la coppia storia del tg satirico formata daed Enzo. I due formano un sodalizio vincente che li porta oggi ad essere la coppia di conduttori più longeva della trasmissione. I due si divertono sinceramente e la loro amicizia ...CULTURA Ritorna la storica coppiaa striscia la notizia. SPORT Mondiali: la finale sarà tra Argentina e Francia, battute rispettivamente Croazia e Marocco, che disputeranno la ... Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti assente: ecco perché Ezio Greggio ed Ezio Iacchetti hanno rilasciato qualche dichiarazione su come sia nato il famosissimo duo di cui sono protagonisti.Perché Iacchetti non è più a Striscia I fan di Enzo Iacchetti sono in apprensione, dato che in questi giorni il co-conduttore di Striscia ...