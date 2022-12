(Di sabato 17 dicembre 2022) L’intervista aincon ildell’Istruzione e del merito Giuseppeè iniziata parlando di quella che lo stessoha definito ‘di cittadinanza’. “E’ esattamente l’oppostoal reddito di cittadinanza”, ha spiegato. “Ladi cittadinanza presuppone quella capacità delladi includere e di valorizzare i talenti di ciascuno e nel contempo lache non disperde nessuno. Cosa vuol dire non disperdere? Vuol dire indurre i ragazzi a completare l'obbligo scolastico. Da qui la mia proposta che è stata raccolta in un emendamento del gruppo della Lega di consentire il rdc soltanto a quei ragazzi che abbiano espletato l’obbligo scolastico. ...

Sky Tg24

...al banco con 15 gradi o chiudendo persino lacome è accaduto alla primaria Daneo di Genova. Quest'anno gli impianti sono stati accesi più tardi del solito e il decreto firmato dall'ex...Pnrr e senso si serenità a: gli altri punti toccati dalPer quanto riguardo i fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza in ambito scolastico, ilValditara ha ... Scuola, il ministro Valditara a Live in Bergamo: "Servono rispetto e sicurezza". VIDEO Leggi su Sky TG24 l'articolo Live In Bergamo, costruirsi un futuro in rete: la sfida dell'inclusione digitale. DIRETTA ...Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, è sempre stato chiaro sulla sua posizione in merito all’uso del cellulare in classe. In occasione di Live in Bergamo, ai microfoni di SkyTg24 ...