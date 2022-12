Roma | commando armato rapisce due rom per vendetta | chiesti 165 mila euro e 7 chili di cocaina di riscatto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 dicembre 2022) Una lotta tra clan. Hanno rapito due donne – rilasciandone poi una per dare le indicazioni su come poter riavere viva l’altra – per chiedere undi 165, oltre a 14di droga. Tutto attraverso una vera e propria azione militare, compiuta da un. La prima è andata a vuoto, ma non ha fatto perdere d’animo il gruppo di criminali che, la sera del 17 novembre, si sono presentate presso un’abitazione a, all’Eur Torrino. Lì, cercando una persona di etnia rom, hanno tentato di sfondare la porta. Ma non ci sono riusciti e, per questo, hanno aggredito un uomo, che casualmente abitava nello stesso palazzo, per farsi dare informazioni sulla persona che stavano cercando. Poi si sono diretti verso Dragoncello, dove abitano alcuni parenti ...