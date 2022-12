Pokémon | addio ad Ash e Pikachu | ecco i nuovi protagonisti

Leggi su tuttotek

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo 25 anni,si prepara a dare spazio a, che prenderanno il posto di Ash echi sono Sono passati ben 25 anni da quando Ash Ketchum e il suo inseparabilesono apparsi per la prima volta sul piccolo schermo. Insieme hanno allietato i pomeriggi di milioni di bambini appena tornati da scuola. In Italia la prima puntata andò in onda su Italia 1 nel gennaio del 2000, mentre in Giappone già nell’aprile del 1997. La serie animata fu creata da Satoshi Tajiri, grazie al successo ottenuto dai precedenti videogiochi. Da allora il successo è stato incredibile, tanto che i produttori ne hanno creato ben 25 stagioni. Il tutto accompagnato da film, libri, videogiochi, gadget che ancora oggi sono ricercatissimi dai fan della ...