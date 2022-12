Le donne hanno più amici degli uomini | lo conferma la scienza

(Di sabato 17 dicembre 2022) C’è una frase che circola da tempo immemore sul web, una di quelle di cui tutte ci siamo appropriate almeno una volta nella vita per raccontare, inneggiare e celebrare le persone più importanti della nostra quotidianità: le amiche. Si perché è vero che le amiche possono salvare una giornata, una serata e pure la vita. E lo sanno bene tutte quelle persone chescelto di fidarsi e affidarsi agli, per condividere le gioie ma soprattutto i fallimenti, le lacrime e il dolore, i sorrisi e la felicità. Insomma, sarà anche banale ma è proprio vero che chi trova un amico trova un tesoro. Eppure, questo desiderio di conservare, proteggere e perpetuare un legame così importante sembra più una prerogativa del mondo femminile, che di quella maschile. La, infatti,che le...

Wall Street Italia

La scienza, infatti, conferma che lepiù amici degli uomini . Un amico, un tesoro. Ci sono amicizie di vecchia data che restano per l'eternità, anche quando il tempo e le distanze ...Immediato l'intervento dei soccorritori cheliberato le due. Le condizioni della bambina sono apparse da subito molto gravi. Ogni manovra rianimatoria è stata vana. La madre è stata ... Donne e denaro: quali ostacoli alla parità di genere Arrestati 4 uomini al Torrino. Per riprendersi una partita di droga e una consistente somma di denaro in contanti, avevano rapito delle parenti del ricercato, dopo botte e intimidazioni ripetute a cas ...Stanno invadendo i social i selfie trasformati in avatar: la app che consente di farlo (a pagamento) è un grande successo ma i rischi sono tanti e non trascurabili ...