Laura Pausini | in finale a La Voz España

Vanity Fair Italia

Sono tanti i messaggi arrivati dal mondo della musica per Sinisa Mihajlovic. Hanno scritto Biagio Antonacci,, Cesare Cremonini e i tanti che hanno conosciuto il mister nell'ultima esperienza al Bologna o in quelle precedenti. Gianni Morandi ha parlato di lui come di un amico vero e di come l'...Negli ultimi tre anni ha mantenuto il titolo di artista donna italiana più ascoltata e riprodotta su Spotify, e ha scritto peril brano 'Scatola', parte della colonna sonora del film ... Watch Laura Pausini a La Voz Espana L’ex allenatore del Bologna combatteva contro la leucemia da diversi anni. Lascia la moglie Arianna e i 6 figli Virginia, Viktorija, Marco, Miroslav, Dušan e Nicholas ...La febbre già sale, anche se mancano poco meno di due mesi al via. Perché Sanremo è Sanremo. E il cast completo del Festival di Sanremo 2023 (in onda dal 7 all’11 febbraio) si saprà solo stasera, vene ...