Incidente Alessandria | l' ultimo saluto a Lorenzo Pantuosco

La famiglia di Lorenzo Pantuosco, il 23enne morto con Denise Maspi e Lorenzo Vancheri nell'all'alba dell'11 dicembre adha preferito esequie private nei giorni scorsi, tumulando le ceneri del figlio nel cimitero, accanto alla gemella Beatrice, morta un giorno dopo la ...- ' Dedichiamo a Lorenzo questo Natale, perché lui è il vento delle nostre vele , e noi ... mancato insieme agli amici Denise Maspi e Lorenzo Vancheri nel drammaticodi Cantalupo. '... Non ricordo l'alt dei carabinieri: il conducente della tragedia di Alessandria rimane agli arresti Magliette e un pallone, l'ultimo saluto a Lollo: ”Con te volati in cielo pezzi dei nostri cuori” Alessandria – È tutto racchiuso in quel pallone, che qualcuno ha lasciato appoggiato vicino al muro nel ...La famiglia di Lorenzo Pantuosco, il 23enne morto con Denise Maspi e Lorenzo Vancheri nell'incidente all'alba dell'11 dicembre ad Alessandria ha preferito esequie private nei giorni scorsi, tumulando ...