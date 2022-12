Harry e Meghan? La scelta di Re Carlo dopo il documentario sconvolge il mondo

la Repubblica

saranno invitati alla cerimonia per l'incoronazione di re Carlo III che si terrà a Westminster Abbey il prossimo 6 maggio, nonostante le tensioni dovute all'uscita su Netflix della ...Tra banchetti e concerti natalizi, l'agenda dei sovrani britannici, Carlo e Camilla, e dei principi del Galles, William e Kate, è ricolma ... Re Carlo inviterà Harry e Meghan all'incoronazione nonostante sia furioso per la serie Netflix Re Carlo III è in trepida attesa per la sua incoronazione, che si terra all’abbazia di Westminster il 6 maggio prossimo. Nonostante il monarca sia “profondamente arrabbiato” per le pesanti accuse cont ...Liz Hurley smentisce le voci sul principe Harry: "Non colpevole!"Menziona una "bella vecchia" in cui si dice che il giovane Sussex abbia perso la sua ...