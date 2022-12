Adnkronos

È però appena stato approvato daun anticorpo monocolonale, Nirsevimab, che riduce dell'80 per ... Ma questo boom di ricoveri era atteso, dopo l'isolamento dai bambini si sono trovati ...La tecnologia mRNA, utilizzata nei vaccinidi Pfizer e Moderna, è in fase di sviluppo da ... come la Food and Drug Administration (FDA) statunitense e l'Agenzia Europea per i Medicinali (). ... Covid, Ema: "Ci dovremo rivaccinare ogni anno come per influenza" "Un giorno che non avrei mai voluto vivere. Ciao Sinisa, amico mio. Hai lottato come un leone, resterai sempre al mio fianco". Così il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, esprime il suo cord ...PADOVA - «Quest’anno assistiamo a una pesante epidemia di malattie respiratorie, circolano diversi virus e ciò sta mettendo in difficoltà la Pediatria. Attualmente il 40 ...