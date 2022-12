Come potrebbe cambiare la manovra

Leggi su agi

(Di sabato 17 dicembre 2022) AGI - Mentre la commissione Bilancio della Camera continua l'esame degli emendamenti, nel governo prosegue la preparazione del pacchetto di modifiche che sarà presentato oggi. Al momento, si apprende, sono almeno 68 le proposte avanzate dai ministeri, da quello dell'Interno a quello della Famiglia, dagli Esteri alla Difesa, dal Mit al dicastero della Protezione civile, al ministero del Turismo, chero finire nel fascicolo. Si va dall'aumento del 50% dell'assegno per famiglie numerose a decorrere dal prossimo anno, con oneri pari a 47 mln annui, chiesto dal ministero della Famiglia, alla proroga fino a tutto il prossimo anno "della moratoria sui mutui, sugli altri finanziamenti e sui contratti di leasing per le imprese del settore turistico in crisi di liquidità anche a causa dell'incremento del costo dell'energia elettrica e del gas", proposto dal Mitur. Tra ...