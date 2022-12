Antonino Spinalbese | l’operazione posticipata a “causa” di Ginevra

Biccy

ha parlato alle spalle di Nikita Pelizon , raccontando un episodio che l'ha visto protagonista "indiretto". Durante lo "spiffero", Ginevra Lamborghini ha totalmente preso le difese ...Passano le settimane, ma l'antipatia chenutre per Nikita non scema. L'ex di Belen Rodriguez continua a sparlare della coinquilina quotidianamente. Ieri sera il gieffino era in giardino con Wilma Goich e Ginevra ... Antonino Spinalbese contro Nikita: "Ecco cosa l'ho beccata a fare di notte" Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad una rivelazione nei confronti di Ginevra.Non è un bel periodo per Luigi Di Maio, l’ex ministro del Lavoro e degli Esteri negli ultimi governi Conte e Draghi, che dopo aver perso il posto nell’esecutivo e in ...