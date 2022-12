Ultime Notizie Roma del 16-12-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano una nuova ondata di missili russi ha colpito l’Ucraina Chi è pensato di emergenza non c’è acqua energia elettrica i missili lanciati in particolare contro le infrastrutture energetiche ucraine sono stati una sessantina ha Luciana Lancia di una guerra contro la capitale Ucraina 37 siamo stati distrutti dalla difesa aerea assicurato su telegram il portavoce dell’Aeronautica Militare di conseguenza anche la Moldavia subito diretti interruzioni dell’energia a Carpi che sono state colpite in strutture cruciali provocando un blackout diverse regioni dell’Ucraina sono stati svegliati che stamattina dal sonno degli allarmi anti aerei non ignorare gli allarmi restate nei rifugi ha scritto il vice capo dell’ufficio del presidente ucraino su telegram con i kit Vitali ...