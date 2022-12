“Striscia La Notizia” | Fratoianni sapeva delle ambiguità nelle attività di Soumahoro

(Di venerdì 16 dicembre 2022)Lastasera l’esclusivo servizio sul caso seguito dall’inviato Pinuccio: l’onorevole Nicolatuttodi Aboubakare della sua Lega Braccianti almeno da agosto.La, lo scoop sucoinvolto nel casonuovo servizio di Pinuccio inchiodasul casoLo dicono Marco Barbieri e Mario Nobile, membri pugliesi della Direzione Nazionale di Sinistra Italiana, che spiegano di averlo avvertito più volte prima che fosse ufficializzata la discussa candidatura. E non solo. Esiste anche una lettera, ...

ilmessaggero.it

Il pescarese Guerino Testa , neo parlamentare di Fratelli d'Italia, è stato ieri sera tra gli ospiti di 'Porta a porta on the road', all'interno dila, in cui un finto Bruno Vespa intervista ogni volta alcuni protagonisti della politica su temi di varia natura. Gli argomenti trattati nella puntata del 15 dicembre erano, tra gli ...A dare spettacolo è anche il Monviso che appare candido e maestoso sotto unaazzurra di cielo. Un effetto molto speciale che, ogni qual volta si ripete, è capace di suscitare grandi emozioni. Enzo Iacchetti assente da Striscia la Notizia, al suo posto c'è Enrico Beruschi: il motivo Si terrà a Castelbaronia presso il chiostro francescano nel palazzo comunale, sabato 17 dicembre alle ore 17.00, la seconda edizione del Premio Ravece, una kermesse pensata dall’amministrazione comuna ...FOGGIA, 16/12/2022 - (STRISCIA LA NOTIZIA) L’onorevole Nicola Fratoianni sapeva tutto delle ambiguità nelle attività di Aboubakar Soumahoro ...