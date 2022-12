Sinisa Mihajlovic è morto era malato di leucemia la famiglia una morte ingiusta e prematura

La Gazzetta dello Sport

è morto oggi all'età di 53 anni. In Serie A ha giocato 315 gare segnando 38 gol. Nella sua carriera da giocatore ha vinto 16 titoli, ...La sorpresa di, lo scorso 1° dicembre, durante la presentazione della biografia di Zdenek Zeman, 'La bellezza non ... Addio a Mihajlovic, il duro dal cuore grande: è morto di leucemia a 53 anni È morto a 53 anni Sinisa Mihajlovic. Difensore specializzato nelle punizioni, arrivò in Serie A nel 1992. La carriera d’allenatore, il rapporto con Bologna e l’amore per la famiglia ...Sinisa Mihajlovic è morto. Lo annuncia all'ANSA la famiglia del tecnico serbo. Nel comunicato nel quale annuncia la scomparsa, la famiglia Mihahjlovic ha definito la sua morte "ingiusta e prematura". ...