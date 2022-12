Sinisa Mihajlovic è morto a 53 anni | il messaggio della moglie e dei figli

(Di venerdì 16 dicembre 2022), noto ex calciatore e allenatore del Bologna, èoggi venerdì 16 dicembre all’età di 53: la conferma arriva dalla sua famiglia, lae lee, che ha annunciato la triste notizia. Leggi anche: Siniša Mihajlovi?: età,, malattia, condizioni di salute oggi, in che squadra giocava, stipendio, patrimonio, Instagram...

La Gazzetta dello Sport

Perciò nessuno avrebbe creduto chenon sarebbe riuscito a piegare anche la malattia che gli si è parata davanti e che l'ha portato via a 53 anni. Già, perchéle difficoltà e ...è morto in una clinica di Roma a 53 anni . L'allenatore ed ex calciatore serbo era da tempo malato di leucemia . Dal luglio 2019 stava combattendo la sua battaglia, lo scorso marzo c'... È morto Mihajlovic, il duro dal cuore grande: stroncato dalla leucemia a 53 anni ROMA (ITALPRESS) – Sinisa non ce l’ha fatta. Ha lottato, come ha sempre fatto nella sua carriera, prima da giocatore e poi da allenatore, ma alla fine ha dovuto arrendersi a un avversario più forte di ...Pochi mesi prima, a luglio, aveva annunciato di avere la leucemia, quella stessa malattia che il 16 dicembre lo porta alla morte a soli 53 anni. Il trapianto di midollo osseo era riuscito, anche se la ...