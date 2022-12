Se mi lasci ti cancello | la pillola per dimenticare un amore esiste davvero

Leggi su dilei

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Lo abbiamo desiderato tutte, almeno una volta nella vita, di indossare i panni di Clementine per avere la possibilità di cancellare i ricordi dolorosi di una storia andata in frantumi. Perché quando è il cuore a urlare di dolore, la razionalità di capire che tutto ciò che è stato si trasformerà in qualcosa di prezioso da custodire per l’eternità non può appartenerci. Così come non è appartenuta a Clementine e a Joel, i protagonisti del film Se miti, che dopo la fine della loro storia hanno deciso di cancellare dalla memoria tutti i ricordi che appartenevano alla loro relazione. Giusto, sbagliato, coraggioso, vigliacco, non ve ne parliamo oggi per giudicare una decisione opinabile, ma perché il solo desiderio di poterla avere, questa scelta, ha riguardato tutte. Certo, ai tempi abbiamo pensato che si trattasse di fantascienza, e quindi ...