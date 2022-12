Reddito di cittadinanza | pacifismo e questione morale | così Conte si sta pappando il Pd

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Lombardia sì, Lazio no. La doppiezza di Giuseppeemerge in tutta la sua sconcertante evidenza nelle elezioni regionali dei prossimi 12 e 13 febbraio. Al Pirellone, infatti, il suo M5S sosterrà il dem Pierfrancesco Majorino mentre alla Pisana rifiuta di appoggiare l’assessore regionale Alessio D’Amato, pezzo pregiato della giunta dell’alleato Nicola Zingaretti. Misteri grillini, anzi contiani. In realtà, l’ex-Avvocato del popolo sta portando avanti una strategia ben precisa, tatticamente sorretta da una concorrenza spietata al Pd. È semplice:sceglie di volta in volta, à la carte, come se invece di stipulare un’alleanza politica stesse scegliendo una pietanza al ristorante.guarda alle Europee del 2024 E il Pd si rivela del tutto incapace di imporgli un metodo o di intimargli un risolutivo «o tutto o niente». Si ...

Corriere della Sera

C'è una sola parola forte quanto 'libertà'. Ed è 'povertà'. Per questo, io credo, vale la pena provare a svelare i trucchi che inquinano la discussione suldi. L'aderenza tra le parole 'povertà' e 'di' venne stabilita a furor di balcone e canti dall'allora ministro Di Maio affacciato a Palazzo Chigi. La ...... famiglie e lavoratori, tra revisione del bonus 110% casa,di, detrazioni al 19% e non solo, così come sono già state confermate diverse misure di aiuti come assegno unico per i ... Superbonus, c’è la proroga. Reddito di cittadinanza scende a 7 mesi A un passo dall'entrare in Manovra la proposta di agganciare la fruizione del reddito di cittadinanza al completamento degli studi obbligatori. L'emendamento alla legge di bilancio, 59.47 a prima firm ...La premier Meloni ha ribadito nel suo intervento a Palazzo Madama la volontà di sostenere Kiev, anche con l’invio di armamenti. Ha anche ironizzato: "Vogliamo dare il reddito di cittadinanza ai russi ...