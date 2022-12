Quando Mihajlovic regalava sorrisi in sa

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L'ex allenatore del Bologna Sinisasi è spento a 53 anni: anche nei momenti più duri non ha mai mancato di far sorridere i presenti in ...

il Resto del Carlino

ROMA - "Tifo Lazio, se perdo con loro mi rode di meno" . Sinisanon ha mai nascosto la sua fede laziale. Sei anni in biancoceleste dopo aver vestito la ...leggo i nomi di quella rosa, ...Sinisaannunciò di essere malato - guarda DALLA POLITICA - Cordoglio e dolore anche da parte della politica. La premier Giorgia Meloni scrive: 'Hai lottato come un leone in campo e ... Sinisa Mihajlovic è morto, addio all'ex mister del Bologna Fc Il ricordo a Sinisa Mihajlovic: tutto il mondo si stringe nel lutto Dopo ... Donnarumma: “Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per ...«Come quando torni a casa e posi le chiavi all’ingresso e sorridi perché sai di essere al sicuro», una poesia della scrittrice Cristiana Tognazzi è quella che ...