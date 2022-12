Priscilla | nel biopic sulla Presley un noto volto di Euphoria

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 16 dicembre 2022) A pochi mesi dall’uscita di Elvis, il mito del Re del Rock ‘n’ Roll sarà nuovamente scomodato, stavolta dal punto di vista della moglie. Per la regia di Sofia Coppola, infatti, è in lavorazione un nuovo film, incentrato su colei che è riuscita a conquistare la nota star statunitense. Solo lo scorso maggio, Elvis è approdato Fuori concorso durante la 75a edizione del Festival di Cannes. Accolto con un’ovazione di dodici minuti, il film ha ricevuto un responso favorevole da parte di pubblico e critica, soprattutto per la performance di Austin Butler. L’interprete, nominato agli 80° Golden Globes – e già dato per certo nella short list dei prossimi Academy Awards – ha ricevuto inoltre il plauso della stessa, sui cui si baserà il film di Sofia Coppola (Ph. ...