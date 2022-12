Nordio | Cambiare la Costituzione non è blasfemo

Leggi su agi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AGI - "Non c'è nessun reato di lesa maestà nel volerla nostra, era riuscita in una sorta di miracolo a conciliare l'anima marxista con quella cattolica". La prima è morta, la seconda è secolarizzata, è rimasto il liberismo". Lo ha detto ministro della Giustizia Carlo, intervenuto alla kermesse per i 10 anni di Fratelli d'Italia in piazza del Popolo a Roma. "Non c'è nulla di eretico enel volerla- ha sottolineato il guardasigilli - come tutte le cose umane la costituzoini, nascono vivono e muoiono. Si cambiano e si possonosenza essere blasfemi verso i nostri padri costituenti". "La nostraoggi è incompatibile con il nostro sistema giudiziario e con il diritto penale - ha spiegato il ministro ...