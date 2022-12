Nel Napoletano in fiamme un auto di un anziano incensurato

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti in Via Mozart per un veicolo in. L’, intestata ad un 82enne, è andata completamente distrutta.domate dai vigili del fuoco. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

