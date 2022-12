Moschea di Firenze | afflusso di fedeli per impedire lo sgombero previsto oggi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Mobilitazione deidella comunità islamica diperlo sfratto dellain piazza dei Ciompi, in centro città, da parte delle forze dell'ordine. Dopo la preghiera mattutina del venerdì, centinaia disi sono fermati all'entrata del luogo di culto disponendosi su due file perl'accesso delle forze dell'ordine. Al momento non si registrano tensioni.

