Lego a Fiumicino | la più grande mostra mai realizzata in Europa

Leggi su screenworld

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il 15 dicembre è stata inaugurata lapiùmaiin, aal Parco Leonardo. Un evento straordinario che si svolge in 2000 metri quadrati, dove si svolgeranno più di 100 spettacoli e numerose attrazioni per bambini e adulti. Verranno esposte costruzioni uniche provenienti da tutto il mondo. Oggetti interattivi, figure azza naturale, grandi edifici come il Colosseo, si può trovare di tutto e tutto fatto di. Tra queste anche un Titanic lungo 11 metri e alto 3, il piùrealizzato con i mattoncini. Ladurerà fino al 7 gennaio 2024. Nei giorni feriali, come si legge sul sito ufficiale, il biglietto classico costa 8,90 euro a persona, mentre quello Combo (che ...