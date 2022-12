Lega Pro | Francesco Ghirelli si dimette da presidente

La Gazzetta dello Sport

...LA MEDIAZIONE Da questi documenti emerge come è nato il rapporto ultradecennale chelo Stato ... dopo che quest'ultimo lo ha accusato di essere- marocchino. Non è nell'interesse del Marocco ...Il presidente della, Francesco Ghirelli, ha annunciato in serata le sue dimissioni (o perlomeno le sue dimissioni sono state fatte circolare in maniera non ufficiale). Dovrebbero essere operative a partire da ... Serie C, bocciato il progetto di riforma. Le big hanno trascinato il fronte del no Decisiva nella sua scelta di rassegnare le dimissioni la bocciatura della riforma della Serie C, da lui stesso proposta ...Francesco Ghirelli si è dimesso da presidente della Lega Pro. Lo ha annunciato lo stesso Ghirelli in una nota. «Ho aspettato di ...