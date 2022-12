Gf Vip | Edoardo sbotta con Antonella Fiordelisi | «Una così accanto a me non la voglio» Cos' è successo

TGCOM

Gfpiange per Antonella: "Non mi fa stare bene" Al giovane romano non è andata giù che Antonella abbia deciso di indossare abiti succinti nel tentativo di imitare la venezuelana e ha ...REAZIONE ESAGERATA - Avendo percepito il malessere di, Antonella gli si avvicina per spiegarsi: stava soltanto scherzando, era un gioco goliardico. Ilrisponde a stento, sembra proprio ... "Grande Fratello Vip", Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ancora ai ferri corti Aria di crisi sempre più nera tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A dare in escandescenza è il gieffino che dopo l'imitazione della fidanzata di Oriana Marzoli avrebbe confessato di voler ...Antonella Fiordelisi al GF VIP 7 supera i limiti. Anche Soleil Sorge critica il comportamento della giovane Vippona.