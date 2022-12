Francia | incendio in un edificio a Lione | 10 morti | 5 bambini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un gravissimoè scoppiato nella notte a Vaulx-en-Velin, nei pressi di: dieci persone sono morte, tra cui cinque, mentre quattordici sono rimaste ferite a causa delle fiamme divampate in un palazzo. Secondo quanto ricostruita finora, le fiamme hanno sorpreso nel sonno i condomini del palazzo di sette piani nel quartiere Mas du Taureau nelle primissime ore di oggi, venerdì 16 dicembre. Molte delle vittime infatti dormivano e non si sono accorte in tempo dell’. Lo ha riferito la prefettura francese, precisando che dei feriti quattro versano in gravi condizioni. Il rogo è scoppiato poco dopo le tre di notte in undi sette piani ed ha richiesto l’intervento di quasi 170 pompieri. L’origine al momento è “sconosciuta”. L'articolo proviene da Metropolitan ...