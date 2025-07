Fognini si ritira l' annuncio | Il miglior modo per dire addio

Il tennista ligure Fabio Fognini, dopo una carriera ricca di vittorie emozionanti e sfide memorabili, ha deciso di appendere la racchetta al chiodo. Annunciato a Wimbledon, il suo addio rappresenta non solo un momento di introspezione personale, ma anche un tributo a un percorso straordinario nel mondo del tennis. Con questa scelta, Fognini ci insegna che a volte il modo migliore per concludere una storia è affrontarla con sincerità e coraggio.

Fabio Fognini dice addio al tennis. Il tennista ligure, 38 anni, ha annunciato la sua decisione di ritirarsi in una conferenza stampa convocata a Wimbledon. "È un qualcosa che avevo già in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato. La prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio", ha detto.  "La notte prima del match con Alcaraz, il mio desiderio era divertirmi e giocare il miglior tennis possibile - ha spiegato -. Tutti gli elementi mi hanno portato a questa decisione. Ho sofferto tanto a causa degli infortuni degli ultimi anni.