Allinearli confermati mentre Beth Mead viene lasciato cadere per lo scontro di crunch

L’Inghilterra si prepara con determinazione alla sfida di oggi contro i Paesi Bassi, un incontro cruciale per il proseguimento di Euro 2025 femminile. Dopo la sconfitta in Francia, le campionesse in carica devono assolutamente vincere per mantenere vivo il sogno continentale. La tensione è palpabile mentre le Leonesse affrontano una rivale allenata dalla vincente Sarina Wiegman: ogni dettaglio conta in questa battaglia decisiva.

2025-07-09 16:56:00 Breaking news: L’Inghilterra si dirige verso lo scontro femminile di Euro 2025 di questo pomeriggio con i Paesi Bassi sapendo di avere poco margine di errore. Avendo perso in Francia sabato, i campioni in carica si schianteranno dal torneo se subiranno un’altra battuta d’arresto a Zurigo. Certamente non sarà facile contro un lato olandese che la boss delle leonesse Sarina Wiegman ha allenato al successo europeo nel 2017. Notizie in Inghilterra. Wiegman ha resistito alla tentazione di apportare ampie modifiche a seguito di un display poco brillante contro i francesi. Beth Mead è l’unico giocatore lasciato fuori con Ella Toone che entra e Lauren James che passa al lato destro del centrocampo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com