barbie inclusiva arriva la bambola col diabete

Una rivoluzione nel mondo delle bambole sta prendendo forma: Barbie diventa ancora più inclusiva, presentando la prima Barbie con diabete di tipo 1 (T1D). Questa novità della linea Fashionistas mira a rappresentare e normalizzare le diverse esperienze di vita, promuovendo empatia e inclusione tra i più piccoli. Un passo importante verso un futuro in cui ogni bambino può sentirsi rappresentato e valorizzato, affinché il gioco diventi uno strumento di consapevolezza e accettazione.

Mattel, Inc. ha annunciato oggi il debutto della prima Barbie con diabete di tipo 1 (T1D). Questa nuova doll, aggiunta alla linea Fashionistas, consentirà a un maggior numero di bambini di vedersi riflessi in Barbie incoraggiando un gioco con le bambole “che supera l’esperienza strettamente personale vissuta dal bambino, favorendo un maggiore senso di inclusione ed empatia, pilastri della mission del brand Barbie” si legge una nota. “L’introduzione di una Barbie con il diabete di tipo 1 rappresenta un passo importante nel nostro impegno per l’inclusione e la rappresentazione”, ha dichiarato Krista Berger, Senior Vice President di Barbie e Global Head of Dolls. 🔗 Leggi su Lapresse.it