Zelensky dal Papa poi incontra Mattarella Il Capo dello Stato | Dall’Italia posizione ferma Ammiriamo il vostro popolo

In un momento di grande tensione internazionale, il Papa ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Castel Gandolfo, riaffermando il proprio sostegno al popolo ucraino e l'importanza del dialogo. Successivamente, il Capo dello Stato italiano, Mattarella, ha espresso la ferma posizione dell’Italia, sottolineando l’ammirazione per la resilienza del popolo ucraino e l’impegno della comunità internazionale. Un segnale forte di unità e speranza in tempi difficili, che dimostra come il dialogo sia la strada maestra per la pace.

Il dolore per le vittime della guerra, l’impegno per i bambini e l’offerta del Vaticano per accogliere i rappresentanti di Ucraina e Russia per i negoziati. Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ha ribadito tutta la propria vicinanza al popolo ucraino e l’importanza che la Santa Sede attribuisce al dialogo, che è decisa a sostenere attivamente. L’incontro, che si è svolto a Castel Gandolfo dove il Papa sta trascorrendo un periodo di riposo, è durato circa mezz’ora. Zelensky dal Papa, poi gli incontri al Quirinale e con Kellogg. Zelensky è arrivato a Roma con un giorno d’anticipo rispetto alla Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina in programma domani e venerdì alla Nuvola, all’Eur, con la partecipazione di 15 tra capi di Stato e di governo e di oltre 2mila aziende. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zelensky dal Papa, poi incontra Mattarella. Il Capo dello Stato: «Dall’Italia posizione ferma. Ammiriamo il vostro popolo»

In questa notizia si parla di: zelensky - papa - incontra - mattarella

Zelensky invita Papa Leone XIV in Ucraina per una visita apostolica - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato su Telegram di aver esteso un invito al Papa Leo XIV durante la loro prima conversazione telefonica.

Il presidente ucraino Zelensky ricevuto dal #Papa a Castel Gandolfo. Alle 16 l’incontro con il presidente Mattarella. Il 10 e 11 luglio parteciperà alla IV Conferenza internazionale sull’Ucraina, alla Nuvola dell’Eur Vai su X

Zelensky incontra il Papa e Mattarella. La posizione dell'Italia è ferma, pieno sostegno'; Zelensky a Roma dal Papa e da Mattarella; Zelensky al Quirinale dopo l’incontro con il Papa: “Dialogo via per la pace”.

Zelensky incontra il Papa e Mattarella. "La posizione dell'Italia è ferma, pieno sostegno' - Il presidente ucraino al Pontefice: 'Grazie per l'aiuto, specie per i bimb ... Si legge su ansa.it

Papa Leone XIV incontra Zelensky: il Vaticano disponibile ad accogliere i rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati - Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza nella residenza di Castel Gandolfo Volodymyr Zelenskyy, presidente dell’Ucraina ... dire.it scrive