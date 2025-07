Mercoledì S2 | Il Caos è in arrivo nel trailer della prima tranche

Il countdown è iniziato: Netflix ha svelato il trailer ufficiale della prima tranche di Mercoledì 2, la tanto attesa seconda stagione creata da Tim Burton. Con il debutto previsto per il 6 agosto e l’anteprima al Giffoni Film Festival, il mistero e il fascino di Mercoledì sono tornati a conquistare il pubblico. Preparatevi a immergervi nuovamente nel mondo oscuro e affascinante di questa icona, perché la suspense sta per esplodere.

Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale della prima tranche di episodi della seconda stagione di Mercoledì, la fortunata serie creata da Tim Burton. Con una release fissata per il 6 agosto, ed una presentazione ufficiale organizzata per l’imminente Giffoni Film Festival, il ritorno di Mercoledì Addams è sempre più vicino, ed il nuovo trailer non può che aumentare l’hype degli appassionati di genere. Come anticipato, il creatore dello show Tim Burton sarà ospite della prossima edizione del Giffoni Film Festival, dove parlerà della sua carriera con la giovanissima giuria, ma soprattutto dei nuovi episodi di Mercoledì in arrivo su Netflix. 🔗 Leggi su Universalmovies.it