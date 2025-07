Piersilvio Berlusconi frecciate al veleno per gli autori | I reality di Diletta e Ilary? I più brutti mai visti

Pier Silvio Berlusconi traccia un bilancio del suo impero televisivo, tra frecciate velenose agli autori dei reality di Diletta e Ilary, e una critica acuta ai programmi più brutti mai visti. In un panorama in continuo cambiamento, il suo messaggio è chiaro: è ora di rivoluzionare, con scelte coraggiose e senza mezze misure. Tra polemiche e strategie, il futuro di Canale 5 si svela tra sorprese e nuove sfide.

Reality da brividi, autori “incriminati”, Striscia in crisi, Barbara D’Urso ignorata e una politica che, chissà, domani potrebbe bussare alla porta. Il bilancio annuale di Pier Silvio Berlusconi è un mix di veleni, elogi strategici e palinsesti chirurgicamente rivisti. Pier Silvio Berlusconi non ha solo illustrato il futuro di Canale 5. Ha fatto piazza pulita, con la determinazione di chi ha deciso che è ora di cambiare musica. Tra frecciate velenose, bilanci da multinazionale e riflessioni da potenziale statista, l’ad di Mediaset si è concesso una conferenza che è sembrata più un one man show, a metà tra l’editore illuminato e il politico in incognito Il palinsesto si rifà il lifting, ma con l’accetta. 🔗 Leggi su 361magazine.com