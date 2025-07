La Bandiera Blu sventola al Bagno Sociale di Calambrone

La Bandiera Blu sventola con orgoglio al Bagno Sociale di Calambrone, simbolo di qualità e tutela ambientale. In occasione del cinquantesimo anniversario di questa storica struttura, la cerimonia di consegna ha celebrato non solo un traguardo importante, ma anche l’impegno condiviso per un turismo sostenibile e di eccellenza. Le parole di Gianluca Tiozzo, presidente Fiba Pisa, rendono omaggio a una giornata memorabile che rafforza il ruolo del Bagno Sociale nel cuore del Litorale.

Calambrone, 9 luglio 2025 - "La Bandiera Blu sventola sul Calambrone. Siamo davvero orgogliosi che la cerimonia di consegna sia avvenuta al Bagno Sociale che proprio quest'anno festeggia i suoi 50 anni di attività. Una festa per tutto il Litorale alla quale Fiba Confesercenti ha voluto dare il suo contributo". Nelle parole di Gianluca Tiozzo, presidente Fiba Pisa, la soddisfazione per una giornata che ha visto protagonista il Bagno Sociale, storico socio dell'associazione. "Era giusto rendere omaggio a questa importante realtà di Calambrone – spiega Tiozzo – che da 50 anni svolge innanzitutto un servizio sociale con una storia di passione e appartenenza come si legge nello slogan legato alla ricorrenza.

