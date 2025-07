L’ex scuola professionale di disegno Generoso Galimberti diventa del Comune di Seveso

L'ex scuola professionale di disegno Generoso Galimberti, simbolo di storia e creatività a Seveso, diventa ora patrimonio pubblico. Dopo sette anni di battaglie legali, il Comune di Seveso ha acquisito l'edificio per 190mila euro dall'Ente morale, riconosciuto bene di interesse storico e artistico. Un passo importante per preservare questa eredità culturale e valorizzare il futuro della comunità. La storia di Generoso Galimberti si intreccia così con il presente cittadino, arricchendo il tessuto culturale locale.

Seveso (Monza Brianza), 9 luglio 2025 - Diventa del Comune di Seveso, che dopo 7 anni di battaglie giudiziarie l'ha acquistato per 190mila euro dall'Ente morale scuola professionale di disegno Generoso Galimberti, l'edificio dichiarato bene di interesse storico e artistico. L'ente morale è stato istituito con Regio Decreto del 1935 e la struttura fu realizzata per volere di Generoso Galimberti, un facoltoso imprenditore sevesino che voleva espressamente, secondo statuto, "sviluppare e consolidare l'insegnamento del disegno applicato all'industria, specialmente dei mobili" per dare un futuro lavorativo ai suoi concittadini.

