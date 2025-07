Fiction Mediaset 2025-2026 | tra novità e ritorni attesi

Preparatevi a un autunno ricco di sorprese: Mediaset svela la sua programmazione fiction per il 2025-2026, con una miscela perfetta di novità sorprendenti e attesi ritorni che appassioneranno il pubblico. Tra nuovi volti emergenti e protagonisti amatissimi, questa stagione promette emozioni forti e colpi di scena irresistibili. Scopri tutto su Donne Magazine e preparati a vivere un futuro televisivo all’insegna dell’adrenalina e delle storie coinvolgenti.

fiction - mediaset - ritorni - novità

Mediaset sorprende con “Doppio Gioco”: Mastronardi e Tortora di nuovo insieme in una fiction mozzafiato - Mediaset sorprende con "Doppio Gioco", una nuova fiction che riporta insieme Alessandra Mastronardi e Max Tortora, attori già amati per il loro affiatamento in "I Cesaroni".

Uno dei tanti momenti di risate sul set: #LuciaOcone e #ClaudioAmendola nella storica casa dei Cesaroni! La messa in onda de #ICesaroni - Il ritorno è prevista su Canale 5 il prossimo inverno.

I Cesaroni: tutto quello che sappiamo sul ritorno dell'amata fiction Mediaset

